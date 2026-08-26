Mardinspor'a olan aidiyet duygusunu çocuk yaşlarda güçlendirmek amacıyla önemli bir proje hayata geçiriliyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardinspor Başkanı Rıdvan Aşar ile yönetim kurulu üyeleri, proje kapsamında Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'yi makamlarında ziyaret ederek destek talebinde bulundular.

8-15 yaş arasındaki çocukları hedefleyen '50 Bin Forma Projesi' kapsamında, Mardin'in 10 ilçe belediyesiyle iş birliği yapılması planlanıyor. Projenin temel amacı, çocukların Mardinspor ile bağ kurmasını sağlamak ve kentte spor kültürü ile takım aidiyetini küçük yaşlardan itibaren geliştirmek.

Proje kapsamında Artuklu, Ömerli, Savur ve Yeşilli belediyelerine Mardinspor formaları ulaştırılacak. Formaların 8-15 yaş grubundaki çocuklara dağıtılmasıyla, Mardinspor sevgisinin daha geniş bir tabana yayılması hedefleniyor.

Toplam 50 bin formanın çocuklarla buluşturulmasını öngören proje ile Mardinspor'un kent genelindeki görünürlüğünün artırılması, Şehir takımı taraftarı aidiyetinin güçlendirilmesi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve çocuklarda güçlü bir Mardinspor sevgisi ve sevdasının oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Yönetim kurulu üyeleri Halil Homan, Ercan Ayanoğlu ve Kadir Üründü ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında belediye başkanlarına isimlerinin yazılı olduğu formalar takdim edildi.

Başkan Aşar'dan Belediye Başkanlarına Teşekkür

Belediye başkanlarının Mardin 1969 Spor'a gösterdiği ilgi, destek ve yakın alakadan dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Mardin'in ve Mardinspor'un etrafında güçlü bir birliktelik oluştuğunu belirtti.

Aşar, şehrin tüm dinamiklerinin kulübün başarısı için kenetlenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Mardin'in değerli belediye başkanlarının kulübümüze gösterdiği ilgi ve destek bizler için çok kıymetli. Mardin artık Mardinspor'un etrafında kenetleniyor. Bu birlik ve beraberlik, kulübümüzün geleceği adına bizlere büyük güç veriyor. Şehrimizin tüm kurumları, yöneticileri, iş insanları ve taraftarlarıyla birlikte Mardinspor'u daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.