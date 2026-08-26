Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, kapanış ve sertifika töreniyle tamamlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak, onları farklı spor branşlarıyla buluşturmak ve geleceğin sporcularını keşfetmek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulları, kapanış ve sertifika programıyla sona erdi.

Programda, Yaz Spor Okullarının karate ve cimnastik branşlarında eğitim alan çocuklar gösteri yaptı. Sporcuların sergilediği performanslar katılımcılardan büyük alkış aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Bu yaz 5 bin çocuğumuza spor yapma imkânı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı önce 10 bine, ardından 20 bine çıkarmak. Sporu tabana yayacak, geleceğin sporcularını Manisa'dan yetiştireceğiz' dedi.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra psikososyal gelişimleri açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Yaz Spor Okullarının çocukların sosyalleşmelerine, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunduğunu belirten Ayan, 'Çocuklarımızı tesislerimizde farklı spor branşlarıyla buluşturarak sporla iç içe vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Kurslarımızda yetenekleriyle öne çıkan çocuklarımızı geliştirerek Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni arkadaşlıklar kurmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve sağlıklı bir yaşam sürmesini istiyoruz' dedi.