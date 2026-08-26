Efeler liginde mücadele edecek olan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek sezon için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Voleybol Takımı'nın yeni sezon öncesi buluşması, Bayramoğlu Hegsagone Hotel'de gerçekleştirildi. Kahvaltı programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kulüp Başkanı Hakan Çil, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Işık Yıldırım, Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Belediyesi Spor Müdürü Hacı Key ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'de yeni sezon öncesinde takıma güvendiklerini belirterek, 'Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Eminim ki bizleri fazlasıyla gururlandıracak bir sezon olacak. Şimdiden takımımıza başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

'GEBZE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ'

Kulüp Başkanı Hakan Çil, Baş antrenör Fikret Ayan ve takım kaptanları da yeni sezon öncesinde başarı sözü verdi. Teknik heyet ve oyuncular, sezon boyunca Gebze'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Gebze halkına da çağrıda bulunan takım yönetimi ve oyuncular, taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek Gebzelileri maçlarda takımlarının yanında olmaya davet etti.

Efeler Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Gebze Belediyesi Voleybol Takımı, hem sportif başarı hem de kentte voleybol kültürünü daha ileriye taşımayı hedefliyor. Gebze'nin 'Efeleri', yeni sezonda sahada elde edeceği sonuçlarla taraftarlarını gururlandırmak için mücadele edecek.