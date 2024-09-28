Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla kurulan Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV), Kaleiçi Otel'de düzenlediği yeni sezona merhaba yemeği renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - 'İçimizde Var' sloganıyla kurulan ve yaptıkları çalışmalarla adlarından sıkça bahsettiren Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) uzun bir tatilin ardında yeni döneme Kaleiçi Otel'de düzenledikleri yemekle yeni sezona bomba gibi girdi.

Neşe içinde geçen sezona merhaba yemeğine eşleriyle birlikte katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yarına Şans Ver Kulübü başkanı Emire Cantürk Eren ''İki ay gibi süren bir tatil sürecinin ardında bu akşam düzenlediğimiz çalışmalarımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.

YASAV olarak motivasyon ve enerji doluyuz. Yeni sezonda daha bir çok başarılı çalışmaya imza atacağız'' dedi.