Toplam 332 milyon TL'lik hesap hareketinin ortaya çıkarıldığı operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şebekenin, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak ağı büyüttüğü de tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, para transferlerine aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri kripto para hesapları üzerinden uluslararası sistemlere aktararak akladıkları belirlendi.

Yılmaz Özdil Sözcü’den neden ayrıldı? İstifanın perde arkasında ne var?

ANKARA (İGFA) - Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin desteğiyle yürütülen operasyonlarda, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten geniş çaplı bir şebeke deşifre edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Batman merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 332 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edilen yasa dışı bahis ağı çökertildi. Gözaltına alınan 16 şüphelinin tamamı tutuklandı.

