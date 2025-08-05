ANKARA (İGFA) -2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirildi. TSK general, amiral ve albayların terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik durumları karara bağlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

YAŞ 2025 Kararları, yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında, TSK’daki terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile alındı.

Toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.

TERFİ VE ATAMALAR

32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay general ve amiralliğe terfi etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (K.K.K.) Korgeneral Bahtiyar Ersay Orgeneralliğe, Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe terfi etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Dz.K.K.) Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe yükseldi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Hv.K.K.) Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe, Tümgeneral Ergin Dinç Korgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde toplam 21 subay tümgeneral ve tümamiralliğe yükseltildi.

GÖREV SÜRESİ UZATMALARI

29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri 1 yıl uzatıldı.

EMEKLİLİKLER VE KOMUTA DEĞİŞİKLİKLERİ

2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025’ten, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025’ten itibaren emekliye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldı. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI ARTIYOR

Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 itibarıyla 332’ye yükselecek.