İzmir'de Foça Yenibağarası yolu üzerinde çıkan makilik alan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - Foça Yenibağarası yolu üzerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, yangına 4 arazöz ve 1 hava aracıyla havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Karaman ile itfaiye şube müdürleri de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.