İzmir'in Menemen ilçesindeki Serbest Bölge mevkiinde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek sanayi alanına kadar ulaştı. Alevlerin özellikle kimya tesislerine sıçramaması için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahale yürütüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Serbest Bölge mevkiinde bugün saat 16.00 sıralarında bir ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler sanayi bölgesinde paniğe neden oldu.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bölgeye 6 tonaj araç ve 6 arazöz sevk ederken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de 2 arazöz, 1 helikopter ve 1 su tankeri ile müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına İZSU ile ilçe belediyelerine ait su tankerleri de destek verdi. Ekipler, alevlerin özellikle bölgede faaliyet gösteren bir kimya fabrikasına sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Kritik müdahale sayesinde yangının sanayi tesislerine ulaşması engellenerek olası bir endüstriyel felaketin önüne geçildi. Yangın, otluk alanda etkisini sürdürürken ekipler hem alevleri kontrol altına almak hem de yeniden fabrikalara yönelmesini engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, riskli noktalarda itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.