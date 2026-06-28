Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Köseler köyünde samanlıkta yaşamını sürdüren 63 yaşındaki Mevlüt Erdoğan, yapılan girişimlerin ardından yaşlı bakım merkezine yerleştirildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de kamuoyunun gündemine taşınan olay sonrası ilgili kurumlar harekete geçerken, Köseler Köyü Muhtarı Dursun Kabuk ile Erdoğan'ın yeğeni Selami Erdoğan'ın desteğiyle gerekli resmi işlemler tamamlandı.

Samanlıktan alınan Mevlüt Erdoğan, devlet korumasındaki bir yaşlı bakım merkezine yerleştirildi.

Böylece düzenli bakım, barınma ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayan Erdoğan'ın huzurevinde kalma talebi de yerine getirilmiş oldu. Köy sakinleri ve yakınları, sürece katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür ederek, Mevlüt Erdoğan'ın güvenli ve sıcak bir yaşam ortamına kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.