Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mezun Buluşması etkinliğinde stant açarak Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini tanıttı.

KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden genç dostu şehir ödülünü alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve gençlere yönelik her türlü etkinlikte boy göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mezun Buluşması etkinliğinde yıllar önce Kayseri'de öğrenim gören ülkenin dört bir yanından gençle buluştu.

Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsünde gerçekleşen ERÜ Mezun Buluşması'nda 1986, 1991, 1996, 2006 ve 2016 yılı mezunları bir arya gelirken Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile stant açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nin standına ERÜ mezunlarının ilgisi yoğun olurken, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek etkinlikte buluşan mezunlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm hizmetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir'in standında akıllı şehircilik uygulamaları, eğitime destek hizmetleri, kültür sanat, turizm ve spor alanında hayata geçirilen projeler gibi pek çok hizmet başlığı mezunlara tanıtıldı.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun gençlere ve bu tür organizasyonlara desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.