Edirne Vali Yardımcılığı ve İpsala Kaymakamlığı görevlerini yürütürken, son kararnameyle Batman Vali Yardımcılığına atanan Ömer Sevgili için İpsala'da duygusal bir veda töreni düzenlendi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen uğurlama törenine ilçe protokolü, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görev süresi boyunca ilçede hem devletin gülen yüzünü temsil eden hem de hayata geçirdiği projelerle halkın takdirini kazanan Sevgili, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak helallik istedi.

Vedalaşma töreninde İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Kaymakam Ömer Sevgili'ye ilçeye sunduğu değerli hizmetler ve özverili çalışmaları için teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Duygusal anların yaşandığı törende vatandaşlara seslenen Sevgili, İpsala'da görev yapmış olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, 'Burada görev yaptığım süre boyunca İpsala halkının samimiyetini ve desteğini her zaman hissettim. Birlikte çok güzel işlere imza attık. Kapımız ve gönlümüz Batman'da da sizlere her zaman açık olacaktır' dedi.

Törenin ardından Batman Vali Yardımcılığı görevine başlamak üzere ilçeden ayrılan Kaymakam Sevgili, vatandaşlar ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla yeni görev yerine uğurlandı.