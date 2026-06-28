Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini belirterek, 'Eskisinden daha planlı, daha güçlü ve çok merkezli bir şehir ortaya çıkacak' dedi.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 28.Kültür, Spor ve Kiraz Festivaline katıldı.

Malatya'da 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini aktaran Başkan Er, şunları kaydetti; 'Bu gerçekten çok büyük bir başarıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un çözüm odaklı yaklaşımı, valimizle birlikte oluşturduğumuz koordinasyon, milletvekillerimiz, il başkanımız ve tüm teşkilatımızın gayretiyle Malatya hızla ayağa kalktı.

68 rezerv alanının çalışmalarını çok kısa sürede tamamladık. Bunun en önemli sebebi pratik çözümler üretmemizdi. Malatya genelinde inşa edilen 124 bin bağımsız bölümün yaklaşık 105 bini TOKİ ve Emlak Konut tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 bini yerinde dönüşüm kapsamında, 20 binin üzerinde yapı ise devlet desteğiyle güçlendirildi. Bu gerçekten çok büyük bir emektir. Bu emeği gölgelemeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Malatya'da işler, karşılaşılan bütün zorluklara rağmen gerçekten iyi gidiyor.'

Malatya'yı her alanda ayağa kaldırdılarını ve önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Kuzey Çevre Yolumuz bu yılın sonuna kadar tamamlanacak. Kuşak yolları ve açtığımız bağlantı yolları sayesinde şu anda trafik açısından önemli bir sıkıntı yaşanmıyor. Elbette rezerv alanlarındaki çalışmalar nedeniyle kapalı bölgeler var, ancak bunlar da tamamlandığında ulaşım daha da rahatlayacak. Malatya'mızda ikinci viyadük projesini hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 3,5 milyar liralık bu yatırım, Yeşilyurt'tan başlayıp Yeşilyurt Gedik üzerinden kuşak yoluna bağlanacak ve birçok noktaya ulaşım sağlayacak. Çalışmalarına başladık. Bu süreçte herhangi bir aksama yaşanmaması için ikinci bir alternatif olarak dört şeritli yeni bir yol da açıyoruz. Bu yol, viyadükle eş zamanlı çalışacak ve bölgenin ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletecek' diye konuştu.

BAŞKAN ER, ALTERNATİF SU KAYNAĞINI ŞEHRİMİZE KAZANDIRIYORUZ

Malatya'ya alternatif su kaynağını kazandırmak için çalışmaların başladığını kaydeden Başkan Er, şu bilgileri paylaştı; 'Allah'a şükür, Malatya çok kaliteli bir içme suyuna sahip. Dünyada benzeri az bulunan Kaptaj sistemimiz var. Ancak depremde su birkaç gün kesildi. En son yaşadığımız depremde ise yaklaşık bir hafta su bulanık aktı. Bu da bize mevcut sistemimizin risklerini bir kez daha gösterdi. Yıllardır tüm belediye başkanlarının hayali olan alternatif içme suyu projesini biz sadece konuşmadık, hayata geçirdik. Fırat Havzası'ndan Malatya'ya yeni bir içme suyu kazandırıyoruz. Projemiz başladı, finansmanı hazır. İnderesi bölgesinde yeni bir arıtma tesisi kurulacak ve mevcut sistemle entegre şekilde çalışacak. Böylece Malatya'nın su güvenliğini önemli ölçüde artırmış olacağız' dedi.

BAŞKAN ER, DEVASA PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

Yıl sonuna kadar Malatya'da inşa sürecinin tamamlanacağını, Büyükşehir Belediyesi olarak da devasa projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Er, 'Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz. Aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Şu anda yaklaşık 4 milyar liralık spor yatırımı gerçekleştiriyoruz. Beş büyük spor kompleksi ile birlikte Malatya'nın dört bir yanında gençlerimizin kolayca ulaşabileceği 60'ın üzerinde spor tesisi yapıyoruz. Yeni kütüphaneler kazandırıyoruz. Malatya'ya Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden birini kazandırdık. 7 gün 24 saat hizmet veren, güvenli ve modern bir yaşam alanı oluşturduk. Deprem sonrası oluşan yaklaşık 800 bin metrekarelik döküm alanını bilimsel çalışmaların ardından büyük bir park ya da kent ormanına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde Orduzu bölgesindeki eski çöp sahasında da yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı koku sorununu biliyoruz. Bu nedenle Kapıkaya'da yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla yeni düzenli depolama alanı oluşturuyoruz. Eski alan kapatılarak üzeri yeşillendirilecek ve yaklaşık 200-250 dönümlük yeni bir yeşil alan Malatya'ya kazandırılacak.

Kernek Parkını da 7 dönümden 35 dönüme çıkarıyoruz. İnşallah kaynak bulabilirsek ilerleyen süreçte Seyir Terası'na kadar uzanacak bir teleferik projesini de hayata geçirmek istiyoruz.

Bir diğer önemli gelişme de Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arazisiyle ilgili. Tarım ve Orman Bakanımızın destekleriyle bu alanı Malatya'ya kazandırdık. Burada herhangi bir yapılaşmaya izin vermeden doğal yapısını koruyacağız ve vatandaşlarımızın nefes alacağı örnek bir yaşam alanı oluşturacağız. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Malatya her geçen gün ayağa kalkıyor. Sayın Valimizle geçen gün konuşurken ifade ettiğimiz gibi, konteyner kentler kaldırıldığında Malatya'da depremin izleri büyük ölçüde silinmiş olacak. Üstelik eskisinden daha planlı, daha güçlü ve çok merkezli bir şehir ortaya çıkacak. Biz geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz.

Kültür ve spor alanındaki faaliyetlerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Bu festival de şehrimizin moralini ve motivasyonunu artırıyor.

Yakında 28. Kayısı Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonumuz, Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Uluslararası Tenis Turnuvası, Uluslararası Yeşilyurt Güreş Turnuvası ve Kültür Yolu Festivali de Malatya'da düzenlenecek. Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi festivalimizi düzenleyeceğiz. Bu vesileyle 100. Yıl Parkı içerisinde tamamen yenilediğimiz yaklaşık bin 500 metrekarelik gastronomi merkezimizi de hizmete açacağız. Temelinden itibaren yenilediğimiz bu tesis, Malatya mutfağının ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı örnek bir merkez olacak. Açılışını da inşallah ünlü şef Ömür Akkor ile birlikte gerçekleştireceğiz' diye konuştu.