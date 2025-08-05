Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi.
CHP'li belediye ve yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve iade edildi.
Abdurrahman Tutdere, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da evinde gözaltına alınmıştı. İstanbul’a getirilen ve emniyetteki 3 günlük gözaltı sonrası sevk edildiği İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadesinin ardından hakimlikçe "ev hapsi” verilen Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından “geçici tedbir” olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Tutdere’nin “ev haspi” kararı 25 Temmuz’da kaldırılmıştı.
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