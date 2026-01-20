Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 'Kütüphanem Kocaeli', yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenledi. Kentin dört bir yanındaki farklı kütüphanelerde gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren kütüphaneler yarıyıl tatilinde gençler ve çocuklar için dopdolu bir takvim hazırladı. 17-18 Ocak tarihleri arasında toplam 8 etkinliğin gerçekleştirildiği yarıyıl programlarına çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Etkinlikler; okuma kültürünü teşvik etmeyi, öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı ve etkileşimli öğrenme ortamları oluşturmayı amaçladı.

Darıca Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Speaking Corner' etkinliği, 9-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler; oyunlar, kısa diyaloglar ve eğlenceli aktiviteler eşliğinde İngilizce konuşma pratiği yaptı. Çocukların yabancı dile karşı özgüven kazanmalarının hedeflendiği etkinlik, oldukça keyifli anlara sahne oldu.

'BİR FİLM BİR KİTAP BİR KAVRAM'

Gölcük Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Bir Film Bir Kitap Bir Kavram' etkinliğinde, seçilen bir eser üzerinden edebiyat ve sinema ilişkisi ele alındı. Gençler, kitabın ve varsa film uyarlamasının tema, anlatım dili, bakış açısı ve kavramsal derinlik açısından benzerlik ve farklılıklarını değerlendirdi. Etkinlik, öğrencilere ve katılımcılara eleştirel düşünme ile kavramsal analiz yapma imkânı sundu.

KÜTÜPHANELERDE SINAVLARA AKADEMİK DESTEK

Sınava hazırlanan öğrenciler içinde programlar düzenlendi. Gebze Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Korkma Ben Varım' etkinliği kapsamında YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlikte sınavlarda karşılaşılan soru tipleri ele alındı, konu bazlı ve deneme soruları üzerinden çözümler yapıldı. Öğrencilerin soru çözme becerilerinin geliştirilmesi ve sınav kaygılarının azaltılması hedeflendi.

Dilovası Kütüphanesi'nde hem 'Korkma Ben Varım' hem de 'Bir Kitap Bir Etkinlik' programları gerçekleştirildi. Sınavlara hazırlanan öğrencilere akademik destek sağlanırken, kitap okuma etkinliğiyle de okuma kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı. Okuma sürecinin ardından düzenlenen etkinliklerle katılımcıların kitabı daha iyi anlamaları ve verimli zaman geçirmeleri sağlandı.

Kütüphanem Kocaeli'de yarıyıl etkinlikleri, öğrencilerin tatil dönemini hem eğitici hem de keyifli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sundu. Farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle öğrenciler yeni beceriler kazanırken, kütüphaneler öğrenmenin ve etkileşimin merkezi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelerde sunduğu bu hizmetler, yalnızca sessiz bir çalışma ortamı sağlamanın ötesine geçerek, gençler için kütüphaneleri adeta bir ikinci ev haline getirdi.