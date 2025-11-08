Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yapı sektörünü oluşturan farklı disiplinler ile mobilya sektörü temsilcilerini 'Yapı Sektörü Paydaşları Toplantısı'nda bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - Yapı sektöründe zincirin halkaları; mimarlar, iç mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, inşaat mühendisleri, üreticiler, ihracatçılar, üniversiteler arasında iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan toplantıda disiplinler arasındaki iletişimi güçlendirerek, sektörün sorunlarının çözümü ve sürdürülebilirlik eksenli katma değerli üretim hedefleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri GİK Hall'de Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Gençtürk'ün moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, mobilya sektöründe iş birliklerini güçlendirmek, sektörde üretim ve tasarımda gelişimi sağlamak, ihracatı artırmak için sektörel ticaret heyeti, çalıştay, Ezberbozan Tasarım Yarışması, URGE ve TURQUALITY projelerini son 4 yılda hayata geçirdiklerini dile getirdi.

GÜNGÖR: 'MOBİLYA SEKTÖRÜNDE SON 5 YILDA TASARIM BİLİNCİ ÇOK GELİŞTİ'

Ezberbozan Tasarım Yarışması'nın da itici gücüyle son 5 yılda mobilya firmalarında tasarım bilincinin çok geliştiğinin altını çizen Güngör, 'Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi ortaklığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi'nin desteğiyle düzenlediğimiz 'Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı' beklediğimizden fazla ilgi gördü. Sektörün bileşenleriyle kurulacak iş birliklerinin sektörde ortak aklın oluşmasına, katma değerli ve sürdürülebilir üretime, ihracata, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyuma pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz. Etkinliklerimizi daha verimli yapmak için sektörün tüm bileşenleriyle sürekli iletişimde kalmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Pandemi sonrasında fiziki buluşmaların azaldığına vurgu yapan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer, mobilya sektöründeki tarafların güçlü yönlerinin öne çıktığı bir iş birliğinin gönüllülük esaslı bir grupta hayata geçmesini istediklerini vurguladı.

Sektörün tüm taraflarının buluşmasında bir hiyerarşik yapı olmayacağına işaret eden Kemer, 'Üniversite, mimarlar, iç mimarlar, inşaat mühendisleri, mobilya üreticileri ve ihracatçıları mobilya sektöründe tasarım, üretim, ihracat, pazarlama, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, inovasyon, ARGE, mesleki eğitim konularında yeni öneriler geliştirecek. Bu grubumuzun sektörümüz için yapacağı iş birliğinin büyütülmesi konusunda herkesin çok istekli olmaları ve güzel projeler ortaya koymak için heyecan duymaları doğru bir adım attığımızı gösteriyor ve geleceğe moralli bakmamızı sağlıyor. İlk düğmeyi doğru ilikledik. Sonraki buluşmalarda sektörümüz için güzel projelerin hayata geçeceğine inancımız tam' dedi.

Toplantıda, sürdürülebilirlik, atık mobilyaların geri dönüşümü, yapay zekâ, yapısal ahşap, tasarım başlıklarında yoğunlaşma fikri ağırlık kazandı.