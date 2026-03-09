Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladığı Esat Semt Hali ve Çarşısı'nı, 'Esat Hâl' adıyla yeniden kente kazandırdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 1980'li yıllarda inşa edilen ve zaman içinde yapısal değişikliklere uğrayan Esat Semt Hali ve Çarşısı'ndaki yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Kültür ve sanat aktörlerini, yerel üreticileri, sivil toplum ve sanat topluluklarını, gastronomi alanlarını, ABB birimlerini ve mahalle sakinlerini bir araya getiren çarşı, 'Esat Hâl' adıyla Başkentlilere yeniden kazandırıldı.

Esat Hâl'de yer alan Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi'nin açılışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Açılış kapsamında ilk olarak Cumhuriyet döneminin önemli sanat eğitmenlerinden ve sanatçılarından Nevide Gökaydın'ın eserlerinden oluşan 'Bir Cumhuriyet Kadını: Nevide Gökaydın' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sanat galerisi, kütüphane ve Genç Akademinin açılışına çok sayıda milletvekili, büyükelçi, belediye başkanları, bürokrat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

UZUN YILLAR ATIL KALDI VE YIKILMAYI BEKLİYORDU:

Açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın belleğinde önemli bir yeri olan Küçükesat Semt Hali'nin yeniden işlevlendirilerek Başkent'e kazandırıldığını belirtti.

Yavaş, 'Bugün burada, Ankara'nın belleğinde önemli bir yeri olan bir yapıyı yeniden hayata kazandırmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. 1980'li yıllarda Küçükesat Semt Hali ve Çarşısı olarak inşa edilen bu yapı, uzun yıllar boyunca mahalle hayatının önemli duraklarından biri oldu.

İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, Ankara'nın o kendine özgü sıcaklığının hissedildiği bir mekândı. Ancak zaman içerisinde bu alan işlevini yitirdi ve uzun yıllar atıl kaldı ve yıkılmayı bekliyordu' dedi.

'BİR ŞEHİR YALNIZCA YENİ BİNALARLA DEĞİL, GEÇMİŞİNİ DE YAŞATARAK BÜYÜR'

Ankara'nın hatıralarında yer alan hiçbir yapının kaderine terk edilmesini doğru bulmadıklarını vurgulayan Yavaş, 'Çünkü bir şehir yalnızca yeni binalarla değil, geçmişini de yaşatarak büyür. Bu anlayışla Küçükesat Semt Hali'ni, bugün 'Esat Hâl' adıyla Ankara'nın kültür ve sanat hayatına kazandırıyoruz. Artık burası sadece bir yapı değil; sanatçıların üretim yaptığı, gençlerin hayallerini büyüttüğü, insanların bir araya geldiği, yaşayan bir kültür mekânı olacak' diye konuştu.

BAŞKENT'İN YENİ SANAT DURAKLARINDAN BİRİ OLACAK

Esat Hâl'in önemli bölümlerinden biri olan Hâl Galeri'nin yıl boyunca düzenlenecek sergi ve etkinliklerle Başkent'in yeni sanat duraklarından biri olacağını kaydeden Yavaş, 'İlk sergimizde ise Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en değerli sanat eğitimcilerinden ve sanatçılarından biri olan Nevide Gökaydın'ın eserlerini, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden hemen önce sizlerle buluşturmanın ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum' dedi.

Şehircilik alanında Türkiye'nin önemli isimlerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş'in adını taşıyan kütüphanenin de açıldığını hatırlatan Yavaş, 'Hocamızın bizlere emanet ettiği çok kıymetli bir koleksiyona ev sahipliği yapacak. Bu kütüphane; gençlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların buluşma noktası olacak' ifadelerini kullandı.