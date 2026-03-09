Kocaeli'yi Dünya metropolleri seviyesine çıkaracak Körfezray Metro Projesi, her geçen gün yeni bir aşama kaydediyor. Bu kapsamda Derince Millet Bahçesi'nde kurulumu tamamlanan bir Tünel Açma Makinesi (TBM) daha kazıya başladı. Böylelikle yeraltında aktif olarak çalışan TBM sayısı 5'e yükseldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin toplu taşıma altyapısında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar, yeraltından yeryüzüne kadar her noktada planlı, koordineli ve kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje; ileri mühendislik çözümleri, yüksek güvenlik standartları ve son teknoloji tünel açma makineleri (TBM) ile kentin ulaşım altyapısını çağdaş raylı sistem normlarına taşıyor.

KÖRFEZRAY'DA 1 TBM DAHA DEVREYE GİRDİ

Proje kapsamında SEKA Devlet Hastanesi çalışma sahasında Derince yönüne doğru 2 TBM, Otogar yönüne doğru ise 2 TBM olmak üzere toplam 4 TBM ile eş zamanlı olarak yeraltı kazısı ile segment montaj çalışmaları devam ediyor. Derince Millet Bahçesi çalışma sahasına sevk edilen 2 TBM'den biri kurulum ve devreye alma süreçlerinden geçerken, diğer TBM Tüpraş-Petkim istasyonu yönüne doğru kazıya başladı. Bu gelişme ile birlikte Körfezray Metro Projesi'nde yeraltında aktif olarak çalışan TBM sayısı 5'e yükseldi.

Eş zamanlı kazı operasyonları proje takvimine ivme kazandırırken, çalışmaların planlanan sürede ve yüksek kalite standartlarında tamamlanmasına da güçlü katkı sağlanıyor. Ayrıca Körfezray Metro Projesi'nin 28,7 kilometrelik ilk etabında yer alan toplam 19 istasyonun 17'sinde kapama imalatları, fore kazık uygulamaları, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Büyükşehir'in dev ulaşım yatırımı, yerin metrelerce altında kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.