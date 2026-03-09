Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen iftar programında hemşehrileri ile bir araya geldi.

ORDU (İGFA) - Ordu nüfusunun yoğun olduğu Sultanbeyli'de Sultanbeyli Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. Hemşehrilerini yalnız bırakmak istemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de bu programda yerini aldı. Programa gurbette yaşayan birçok Ordulu katıldı.

BAŞKAN GÜLER'E YOĞUN İLGİ

Sultanbeyli'deki Ordulular memleketlerinden kilometrelerce uzakta da olsa aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Böylesi bir günde kendilerini yalnız bırakmayarak programa gelen Başkan Güler'e de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İftar öncesi hemşehrileri ile hasret gideren Başkan Güler vatandaşlarla tek tek sohbet etti, hatırlarını sordu. Başkan Güler ile birçok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sıcak ve samimi görüntülerin yer aldığı iftar sofrasında oruçlar açıldı, program yapılan duaların ardından sona erdi.