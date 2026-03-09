Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede karşılaştığı kadınlara çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe merkezinde kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı ve çiçek hediye etti. İlçe merkezinde vatandaşlarla buluşan Başkan Tekin, esnaf ve marketleri ziyaret ederek çalışan kadınlara çiçek verdi.

Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyaretlerde kadınların toplumdaki önemine dikkat çeken Tekin, onların emekleri ve fedakârlıklarıyla hayatın her alanında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Ziyaret programı kapsamında KYK yurdu ve Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Tekin, burada görev yapan kadın sağlık çalışanları ve öğrencilerle bir araya gelerek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Tekin, 'Kadınlarımız emekleri, fedakârlıkları ve güçlü duruşlarıyla toplumumuzun en önemli değerlerindendir. Pazaryeri'nde kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.