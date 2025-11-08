Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Denizli Filarmoni Derneği tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Konseri', Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde sanatseverlerle buluştu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen konser, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ithafen düzenlenen konserde, Denizli Filarmoni Orkestrası'nı Şef Neslihan Demirbacak yönetti. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tenor Levent Gündüz ve Soprano Ayşe Şenoğul da etkileyici performanslarıyla sahne alarak unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Klasik müziğin seçkin eserleriyle birlikte Cumhuriyet değerlerini yücelten özel bir repertuvarın seslendirildiği gece, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.





'O'NU TARİF ETMEYE KELİMELER YETMEZ'



Konserde bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü tarif etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, 'Bir şeyi tarif etmek kolaydır, ancak öyle bir şey var ki onu tarif etmeye kelimeler yetmez. O'nu dünyada anlatacak büyüklükte ne bir sanatçı, ne de bir deha bulmak mümkündür. Eğer bugün bu salonda bir aradaysak, farklı düşünceleriyle, renkleriyle, dokularıyla bir arada yaşayabiliyorsak; kadınlarımız birey olarak eşit biçimde temsil edilebiliyorsa, köyünden çıkan biri bu şehre belediye başkanı olabiliyorsa, özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz' dedi.





BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DAVET



Başkan Çavuşoğlu, 'Dünyanın tüm güçleri ülkemizi işgale kalkıştığında umudunu kaybetmeyen, kendi hayallerinden çok gelecek nesillerin hayallerine inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Onun kurduğu Cumhuriyet'te özgür bireyler olarak yaşamaktan büyük gurur duyuyoruz. O'nun kurduğu Cumhuriyeti ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatacağımıza, O'nun askeri olacağımıza söz veriyorum. 10 Kasım Pazartesi günü O büyük lideri bir kez daha selamlayacağımız törenimize ve Ata'ya saygı yürüyüşümüze tüm hemşehrilerimiz davetlidir ' ifadelerini kullandı.