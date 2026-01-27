Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıt süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler içeren yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete'de yayımladı. İş deneyim belgelerine sıkı denetim geliyor.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile usulsüz şekilde elde edilen yetki belge grupları kullanılarak üstlenilen işlerden alınan iş deneyim belgelerinin geçersiz sayılması hükme bağlandı. Buna göre, Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fiiller kapsamında temin edilen yetki belgeleriyle yapılan işlerden alınan deneyim belgeleri, artık bu Yönetmelik çerçevesinde kullanılamayacak.

BAŞVURU SÜREÇLERİNDE SORUMLULUK NETLEŞTİRİLDİ

Yönetmeliğin 20'nci maddesinde yapılan bir diğer düzenlemeyle, başvuru sahibinin başvuru tarihinde gerekli şartları sağlamadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlar da açık şekilde hüküm altına alındı. Böylece başvurularda kusur ve sorumluluk alanı genişletildi.

Yönetmelikte yer alan bazı geçici maddelerde süre uzatımına gidildi. Buna göre; Geçici 1'inci maddedeki süre 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2026'ya, Geçici 5'inci maddedeki süre de 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

KOOPERATİFLERE GEÇİCİ MUAFİYET

Yönetmeliğe eklenen yeni düzenlemeyle, 30 Haziran 2026 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ticaret sicilinde tescil edilmiş kooperatifler hakkında, 14'üncü maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinin uygulanmayacağı hükme bağlandı.