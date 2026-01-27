Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle, İcra ve İflas Kanunu kapsamında yapılacak satış ilanlarına ilişkin parasal limitler güncellendi. Yeni düzenleme 1 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı'nın 'İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ'i bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile icra yoluyla yapılacak satışlarda, ilanların gazete veya internet haber sitelerinde yayımlanmasına esas olan muhammen bedel limitleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları dikkate alınarak artırıldı.

YENİ PARASAL LİMİTLER

1 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanacak düzenlemeye göre şöyle oldu: