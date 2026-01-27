İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle tüm birimleriyle sahada. Kent merkezinde metrekareye 47.5 kilogram yağış düşerken, 1.314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile müdahale çalışmaları sürdürülüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de dünden bu yana etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle sahada.

Meteoroloji verilerine göre saat 09.00 itibarıyla İzmir kent merkezinde metrekareye 47.5 kilogram yağış düştü. En yüksek yağış Dikili Çukuralan'da metrekareye 87,1 kilogram, Bergama İncecikler'de 66,2 kilogram, Balçova'da 57,6 kilogram olarak ölçüldü. Buca'da metrekareye 49,6 kilogram, Bornova'da 47,5 kilogram, Karabağlar'da 47,4 kilogram ve Konak'ta metrekareye 46,4 kilogram yağış düştü. Büyükşehir Belediyesi, 1.314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile çalışmalarını sürdürürken, 289 ihbara müdahale etti.

AKOM PLANI DEVREDEYDİ, EKİPLER ÖNCEDEN HAZIRLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan kuvvetli yağış, sel ve fırtına hazır müdahale planını devreye aldı. Bu kapsamda İtfaiye, İZSU, Fen İşleri, Yol Yapım, Park ve Bahçeler, Zabıta ve ilgili tüm birimlerde ekip, araç ve personel görevlendirmesi yapıldı. Riskli noktalarda önleyici tedbirler alınırken, ihbarlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ekipler kritik bölgelerde önceden konuşlandırıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na toplam 49 ihbar ulaştı. Bu ihbarların 18'i su baskını, 13'ü çatı uçması ve tehlikeli durum, 12'si ağaç devrilmesi olarak kayıtlara geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca 7 ağaç devrilmesine müdahale ederek riskleri ortadan kaldırdı. İZSU Genel Müdürlüğü ile 153 HİM Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar sayısı ise 240 oldu. Bu başvuruların 153'ü ev su baskını, 87'si yol su baskını olarak sınıflandırıldı. İhbarların özellikle Buca, Konak ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

KORDON'DA ÖNLEYİCİ TEDBİR

Deniz seviyesinin yükselmesi ve yoğun yağış ihtimaline karşı yol yapım ve onarım ekipleri, Kordon'daki sel kapılarında önleyici tedbirler aldı. Kent genelindeki tüm süreç, AKOM tarafından meteorolojik veriler, saha durumu ve gelen ihbarlar eş zamanlı olarak izlenerek yönetildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde vatandaşların 153 HİM Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabileceğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle 7/24 esasına göre sahada olduğunu vurguladı.