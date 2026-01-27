Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı. Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'nun tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Nijerya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2016146638801158515

İkili ve heyetler arası görüşmeler ardından anlaşmaların imza töreni ve Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ortak basın toplantısı sonrasında resmi yemek düzenlenecek.