Kutlu Parti Çevre, Şehircilik ve İskân Politikaları Başkanı Şehir Plancısı Şule Tuntaş, Orhangazi'de maden ve taş ocaklarının köy ve mahallelerin içine kadar ilerlediğini belirterek, durumu 'yaklaşan bir felaket' olarak nitelendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde maden ve taş ocaklarının yerleşim alanlarına kadar ilerlemesi tepkilere neden oluyor. Kutlu Parti Çevre, Şehircilik ve İskân Politikaları Başkanı Şule Tuntaş, yaptığı yazılı açıklamada yaşananların yalnızca çevresel bir sorun değil, şehircilik, halk sağlığı ve yaşam hakkı krizi olduğunu vurguladı.

Tuntaş, taş ocaklarının bazı bölgelerde evlere 70-200 metre mesafede faaliyet gösterdiğini, cami, okul ve tarım alanlarının hemen yanında patlatmalı madencilik yapıldığını belirtti. Uydu görüntüleri ve ruhsat haritalarının tehlikenin boyutunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Özellikle Nadır Kaynağı su havzasının maden sahalarıyla iç içe geçtiğine dikkat çeken Tuntaş, bu durumun Orhangazi'nin içme suyunu doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Karstik yapı nedeniyle kirliliğin çok kısa sürede su kaynaklarına ulaştığını vurguladı. Orhangazi'de yaklaşık 1600 ruhsatın büyük bölümünün 'ÇED Gerekli Değildir' kararıyla verildiğini belirten Tuntaş, halkın, bilim insanlarının ve meslek odalarının süreç dışında bırakıldığını kaydetti.

Yeni madencilik düzenlemeleriyle izin süreçlerinin hızlandırıldığını hatırlatan Tuntaş, Orhangazi'nin Akbelen ve Yatağan örnekleriyle benzer bir risk altında olduğunu söyledi. Tuntaş, 'Bu mesele doğaya değil, yaşama sahip çıkma meselesidir' diyerek yetkilileri göreve çağırdı.