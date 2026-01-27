Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, basın işletmelerinin kredi ve teminat imkânlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 2026 yılı için 7,5 milyar TL kefalet limiti belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF), basın sektörünün finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Burhanettin Duran, protokolün resmi ilan ve reklam yayımlayan 2 binin üzerindeki gazete, dergi ve internet haber sitesini kapsadığını belirterek, finansal desteğin basın özgürlüğü ve medyanın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Protokole göre, basın işletmeleri KGF kefaletiyle bankalardan 6 ay geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli nakdi kredi kullanabilecek. Gayri nakdi kredilerde ise vade 48 aya kadar uzayabilecek. 2026 yılı için süreli yayınlara sağlanacak toplam kefalet limiti 7,5 milyar TL olarak belirlendi.

KGF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise, bu programın yalnızca basın sektörüne özel ilk kefalet desteği olduğunu belirterek, özellikle yerel basının finansmana erişim sorunlarına çözüm sunacağını ifade etti.

İş birliği kapsamında; basın işletmelerinin bankalardan kullanacağı 3,75 milyon TL'ye kadar nakdi krediye, KGF tarafından 3 milyon TL'ye kadar kefalet sağlanacak. Ayrıca BİK kredileri için gerekli teminat mektupları da KGF kefaletiyle daha kolay temin edilebilecek. Protokolün, basın kuruluşlarının mali yapılarını güçlendirmesi, teknolojik altyapılarını yenilemesi ve orta-uzun vadeli yatırımlarını planlamasına katkı sağlaması hedefleniyor.