BURSA (İGFA) - Yapı denetim uygulamalarını ilgilendiren son yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri, sektörde bazı önemli güncellemeleri beraberinde getirdi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, 500 metrekareye kadar olan küçük yapıların Elektronik Dağıtım Sistemi dışında tutulmasını, hizmete erişim açısından anlaşılabilir bir adım olarak değerlendirmekle birlikte, uygulamanın şekline dair eleştirilerini dile getirdi.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği" ile "Dağıtım Tebliği" ve "Ceza Tebliğinde" yapılan değişiklikler dair değerlendirmede bulundu.

Yeni düzenlemelerle birlikte yapı denetim firmalarına yönelik yaptırımların ağırlaştığının altını çizen YDKBD Bursa Şubesi Başkanı Esra İnhanlı, “Artık inşaat sürecinde komşu bir yapının zarar görmesi ya da yeni bir binanın 15 yıl içinde yıkılması halinde denetim firmasının faaliyet izni iptal edilecek, teminatına el konulacak. Bu kararlar, sektörde sorumluluk bilincinin daha da artmasını sağlayacaktır. Yapı denetim firmalarının teknik yeterliliği ve dikkat seviyesi daha da önem kazanacak” şeklinde konuştu.

“500 metrekare altı parsel bazlı olmalıydı”

500 metrekareye kadar olan küçük yapıların Elektronik Dağıtım Sistemi dışında tutulmasını düzenlemesinin yapı denetim firmalarının tam anlamıyla beklentilerini karşılamadığına vurgu yapan Esra İnhanlı, “Bu düzenleme, bireysel yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde süreci kolaylaştırabilir; ancak yapı sahibinin kendi istediği yapı denetim kuruluşuyla çalışmasının sözleşme bazlı değil, parsel bazlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşme bazlı yaklaşım, sistemin şeffaflığı ve adilliği açısından bazı riskler barındırıyor. Bu haliyle düzenleme, yönetmelik değişikliğinin gerekçesiyle de tam anlamıyla örtüşmüyor” ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte yer alan ve sözleşme fesih süresini altı aydan üç aya düşüren düzenleme de sektör açısından dikkat çekici. İnhanlı, bu değişikliğin yapı denetim kuruluşlarını atıl durumdan kurtaracağını belirterek, “İnşaatın üç ay içinde başlamaması halinde sözleşmenin feshedilebilecek olması, zaman ve kaynak yönetimi açısından önemli bir adım” dedi.

Elektronik Dağıtım Sistemi’ne ilişkin bir diğer yenilik ise 45 ve üzeri yapı denetim firmasının bulunduğu illerde devreye girecek alternatifli atama uygulaması oldu. Bu sistemin, hem sektörün yükünü dengeleyeceğini hem de uygulamada esneklik sağlayacağını belirten Esra İnhanlı, teminat tutarlarının 2026 itibarıyla TÜFE-ÜFE ortalamasına göre hesaplanacak olmasını ise “ekonomik gerçeklere uygun bir güncelleme” olarak değerlendirdi.

Sözlerini “yapı denetim sistemi yalnızca cezai yaptırımlarla değil, yol gösterici ve geliştirici bir bakış açısıyla ele alınmalı” diyerek tamamlayan YDKBD Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, yeni düzenlemelerin sahada etkili ve adil biçimde uygulanması için tüm tarafların iş birliğine açık olması gerektiğini vurguladı.