Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu'nda Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitesi'ni yönetti.

KONYA (İGFA) - Uluslararası alanda önemli bir organizasyon olan UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu Konya Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Forum'da 'Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitesi'nin ilk Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, komitenin izleyeceği yol haritası, politika belgesi ve faaliyet programı detaylı bir şekilde ele alındı.

UCLG-MEWA Yenilikçilik ve Gıda Sistemleri Forumu 'Yenilikçilik ve Girişimcilik Komitesi'nin ilk Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 'Belediye başkanları olarak değişimin şehirlerimize ulaşmasını bekleyemeyiz. Değişimi doğru okumak, yönetmek ve toplumun faydasına dönüştürmek zorundayız. Bu noktada komitemizin ortaya koyacağı siyasi vizyonun açık ve net olması büyük önem taşıyor. Yerel yönetimlerin hizmet sunan kurumlar olmanın ötesine geçerek, yeni fikirlerin gelişimini destekleyen, girişimcilik ekosistemini güçlendiren, teknolojiyi kamu yararı doğrultusunda etkin şekilde kullanan ve yerel kalkınmaya öncülük eden yapılar olarak konumlandırılması öncelikli yaklaşımımız olacak. Yenilikçilik, karar alma süreçlerini geliştiren, vatandaşla kurulan iletişimi güçlendiren, kaynakların etkin kullanımını esas alan ve sorunlara yönelik yaklaşımı sürekli iyileştiren bir yönetim anlayışıdır. Bu yıl İl Emniyet Müdürlüğümüzle ve İl Jandarma Komutanlığımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma kapsamında Kent Güvenliği Yönetim Sistemine (KGYS) uyumlu olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzle ilçemizde bulunan 18 büyük parkta KGYS sistemine uyumlu ve yüz tanıma sistemli kamera güvenlik sistemlerini kuruyoruz ortak çalışmayla. İl Jandarma Komutanlığımızla birlikte de 33 adet dış mahallemizde, yine aynı şekilde KGYS sistemine uyumlu plaka ve yüz tanıma sistemli kamera sistemlerini oluşturuyoruz' dedi.