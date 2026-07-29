BNP Paribas Cardif Türkiye'nin Verimlilik, Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ümit Helva atandı.

İSTANBUL (İGFA) - Hayat sigortacılığı ve BES ala nlarındaki faaliyetleriyle, koruma sigortaları alanında Türkiye'nin önde gelen sigorta kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye'nin Verimlilik, Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Ümit Helva atandı.

Bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm, operasyon yönetimi ve müşteri deneyimi alanlarında 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Ümit Helva, kariyeri boyunca teknoloji ve iş hedeflerini bir araya getiren başarılı dönüşüm projelerine liderlik etmiştir.

Kariyerine yazılım mühendisi olarak başlayan Helva; KoçSistem, Hewlett-Packard (HP), Turkcell ve Dias Teknoloji gibi sektörünün öncü kurumlarında farklı liderlik görevleri üstlenmiştir. Ümit Helva, Turkcell'de Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak müşteri ve kanal çözümleri, dijital kanallar, e-ticaret platformları, CRM dönüşümü, veri analitiği ve saha operasyonları gibi kritik alanla rdan sorumlu olmuştur. Son olarak Dias Teknoloji'de ise Yazılım Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Helva, kurumun teknoloji organizasyonunun yapılandırılmasına, bulut dönüşümü, güvenlik, CRM, ERP ve yapay zekâ tabanlı çözümlerinin geliştirilmesine liderlik etmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümit Helva; teknoloji liderliği, dijital dönüşüm, çevik organizasyonlar ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında güçlü bir uzmanlığa sahiptir.