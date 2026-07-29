Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Konya Şeker iş birliğiyle geliştirilen, Türkiye ve Avrupa'da benzeri bulunmayan, pancar ve patateste kök çürüklüğünü önlemesinin yanı sıra verim artışına katkı sağlayan ve gübre maliyetini azaltan yeni nesil gübre Azotor Smart, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı

KONYA (İGFA) - Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Konya Şeker iş birliğiyle geliştirilen Azotor Smart Mikrobiyal Gübre, düzenlenen lansman programıyla tarım sektörüne tanıtıldı. Türkiye'de şeker pancarına yönelik geliştirilen ilk mikrobiyal gübre olan Azotor Smart lansman törenine, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Konya Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan Uzun, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Ziraat Odası Başkanları, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Danışmanı Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği Laboratuvar Müdürü Dr. Mustafa Alparslan Umarusman, Konya Şeker yöneticileri, çiftçiler ve çalışanlar katıldı.

Türkiye ve Avrupa'da benzeri bulunmayan, pancar ve patateste kök çürüklüğünü önlemesinin yanı sıra verim artışına katkı sağlayan Azotor Smart'ın tanıtım programında konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Dünyada ve Türkiye'de tarım sektörünün her geçen gün daha zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığını belirterek iklim değişikliği ve azalan alım gücüne dikkat çekerken, '30 yıl önce bir kilo pancarın alım gücü ile bugünkü alım gücü ne yazık ki aynı değil. Birim alandan elde edilen gelir azalırken, çiftçimiz ürününü sağlıklı bir şekilde hasat edebilmenin yollarını arıyor. İşte bu noktada gübre, su, tohum ve tarımsal araştırmalar büyük önem kazanıyor. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen uzun soluklu araştırmalar sonucu tescillenen Azotor Smart, iki temel işlevi aynı anda sunuyor. Azotor Smart, bitkiyi hastalıklardan korurken aynı zamanda ürünü besleyerek gelişimini ve verimini destekliyor. Dünyada 2030 yılına kadar kimyasal gübre ve ilaç kullanımını azaltmaya yönelik küresel bir çaba söz konusu. Piyasada bu tür destekleyici ürünlerin muadili çok olabilir ancak Azotor Smart, üniversitemizin kurumsal güvencesiyle ortaya konmuş çok kıymetli bir çalışmadır. Kimyasal ilaçlardan kısa sürede arınmak, toprağımızı ve sağlığımızı korumak zorundayız. Azotor Smart, hem maliyetleri düşürecek hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacak' dedi.

'TARIMIN GELECEĞİNİ BUGÜNDEN PLANLIYORUZ'

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. Mehmet Kılıç, Konya Şeker iş birliğiyle geliştirilen Azotor Smart'ın yaklaşık 4-5 yıllık saha denemeleri ve laboratuvar çalışmalarının ardından geliştirildiğini ve üretime kazandırıldığını söyledi. Tarımsal üretimin her geçen gün daha zorlu hale geldiğine dikkat çeken Kılıç, su kaynaklarının azalması, toprak tuzluluğunun artması ve iklim değişikliğinin tarımı doğrudan etkilediğini belirterek, KGTÜ olarak geleceğin tarımını bugünden planladıklarını ifade etti. Azotor Smart'ın tamamen laboratuvar ortamında geliştirilen bakteriyel bir ürün olduğunu belirten Kılıç, ürünün resmi tescil sürecinin tamamlandığını ifade etti. Benzer nitelikte farklı biyolojik ürünlerin de tescil edildiğini aktaran Kılıç, bundan sonraki süreçte yeni tarımsal teknolojileri üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

'ŞEKER PANCARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLDİ'

KGTÜ AR-GE Danışmanı ve Tohum Bitki Sağlığı Laboratuvarı Kurucusu Prof. Dr. Kubilay Baştaş, Azotor Smart tanıtım programında yaptığı konuşmada, geliştirilen ürünün yıllar süren araştırma, deneme ve bilimsel çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

KGTÜ Tohum ve Bitki Sağlığı Kliniği Laboratuvar Müdürü Dr. Mustafa Alparslan Umarusman, şeker pancarında azotlu gübre kullanımını yüzde 40'a kadar azaltabilen 'Azator Smart' isimli biyolojik ürünün uzun yıllar süren çalışmaların ardından çiftçinin kullanımına sunulduğunu aktardı.