Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında almaya hak kazandığı sertifikayla hizmet kalitesini ve kurumsal yapısını ulusal ve uluslararası standartlarda tescilledi.

AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen Akreditasyon Sistemi kapsamındaki çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı. DTSO heyeti, 28 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen törende Doğubayazıt iş dünyasını temsil ederek sertifikayı teslim aldı.

DTSO ANKARA'DA GENİŞ BİR HEYETLE TEMSİL EDİLDİ

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törende DTSO'yu; Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Osmanoğlu, Muhasip Üye Vechettin Taş, Meclis Üyeleri İbrahim Sökmenci, Nihat Örs ve M. Hanifi Gültekin, Genel Sekreter Neriman Memiş ile Akreditasyon Sorumlusu Mehmet Köroğlu temsil etti.

Alınan sertifikayla birlikte DTSO'nun üyelerine sunduğu hizmetlerin kalitesi, etkin yönetim anlayışı, güçlü kurumsal yapısı ve sürekli gelişimi esas alan çalışma prensibi tescillenmiş oldu.

DTSO tarafından yapılan açıklamada, akreditasyon sürecindeki desteklerinden dolayı başta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can'a, meclis ve yönetim kurulu üyelerine, Genel Sekreterlik ile oda personeline teşekkür edildi.

BAŞKAN CAN: 'HİZMET KALİTEMİZİ İLERİYE TAŞIYORUZ'

Törenin ardından değerlendirmelerde bulunan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can, elde edilen başarının Doğubayazıt tüccarı, sanayicisi ve bütün oda üyeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Can, 'Kurumsal gelişimimizi ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha ileriye taşıyan bu akreditasyon sürecinin haklı gururunu yaşıyoruz. Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgesel kalkınmamızın öncüsü olmaya ve Doğubayazıt iş dünyasını her platformda en iyi şekilde temsil etmeye kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.

DTSO açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

'Bu önemli başarının Doğubayazıt'ımıza, iş dünyamıza ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Kaliteli hizmet anlayışımız, güçlü kurumsal yapımız ve üyelerimize değer katan çalışmalarımızla Doğubayazıt için üretmeye, geliştirmeye ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

TOBB Akreditasyon Sertifikası'nın, DTSO'nun üyelerine daha kaliteli, etkin ve belirlenen standartlara uygun hizmet sunma yolunda yürüttüğü kurumsal çalışmaların önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.