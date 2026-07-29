Konya Ticaret Odası'nın üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi, köklü geçmişinden aldığı güç ve geleceğe yön veren eğitim anlayışıyla uluslararası standartlarda nitelikli eğitim sunuyor.

KONYA (İGAF) - Bilimsel üretimi, uygulama odaklı yaklaşımı ve güçlü akademik yapısıyla öğrencilerini mesleki ve kişisel açıdan geleceğe hazırlayan KTO Karatay Üniversitesi; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitüsüyle dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda gelişimini sürdürüyor.

Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası'nın desteğiyle faaliyet gösteren KTO Karatay Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim anlayışı ve uygulama merkezli yaklaşımıyla ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak donanımlı bireyler yetiştiriyor.

Nitelikli Eğitim ve Modern Kampüs Yaşamı KTO Karatay'da

KTO Karatay Üniversitesi; teorik bilgiyi uygulamayla buluşturan eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla yerel ve küresel ölçekte değer üreten bireyler yetiştiriyor. Bugün 65 farklı ülkeden 750'yi aşkın uluslararası öğrenci olmak üzere 10 binden fazla öğrencisi, 350 akademisyeni ve 15 bini aşkın mezunuyla eğitim faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürüyor.