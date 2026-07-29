AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği, PTS-EDS Projesi kapsamında kurulan Ortalama Hız Tespit Sistemi'nin 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 00.00 itibarıyla faaliyete geçeceğini duyurdu. Sistemle, araçların iki kontrol noktası arasındaki geçiş süreleri esas alınarak ortalama hızları hesaplanacak; yasal hız sınırını aşan sürücülere idari para cezası uygulanacak.

EDS'NİN DEVREYE GİRECEĞİ GÜZERGÂHLAR

Ortalama Hız Tespit Sistemi'nin faaliyete geçirileceği güzergâhlar şöyle açıklandı: Ağrı Merkez-EleşkirtEleşkirt-Ağrı MerkezAğrı Merkez-PatnosPatnos-Ağrı MerkezAğrı Merkez-DoğubayazıtDoğubayazıt-Ağrı MerkezDoğubayazıt-Iğdır MerkezIğdır Merkez-Doğubayazıt

Sistem, güzergâhların giriş ve çıkış noktalarında araçların geçiş zamanlarını kaydedecek. İki nokta arasındaki mesafe ve seyahat süresi üzerinden aracın ortalama hızı belirlenecek. Hız sınırını aştığı tespit edilen araçların sürücüleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

VALİLİKTEN SÜRÜCÜLERE HIZ UYARISI

Ağrı Valiliği, sürücülerin cezai işlemle karşılaşmamaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yolculukları boyunca hız sınırlarına uymaları gerektiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesi, takip mesafesinin korunması ve güvenli sürüş kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu.