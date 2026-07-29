Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, Türkiye'de toplu ulaşım alanında ilk olma özelliğini taşıyan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi ile Kamu Yeşil Dönüşüm Kategorisi İkincilik Ödülü'nü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı. Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye'ye örnek olan çevreci yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki öncü yatırımlarına bir ulusal başarı daha ekledi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin toplu ulaşım alanındaki ilk Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Projesi, Kamu Yeşil Dönüşüm Kategorisi'nde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Ankara'da KOSGEB Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde, ödülü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Aldıkları ödülün, çevre dostu belediyecilik anlayışının ve vizyoner yatırımlarının önemli bir sonucu olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de bir ilke imza atan projeyle Kayseri'nin adını bir kez daha başarıyla duyurduklarını söyledi.

Büyükkılıç, 'Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarını stratejik bir anlayışla sürdürüyoruz. Toplu ulaşımda rüzgâr enerjisinden faydalanan Türkiye'nin ilk belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz. 21 MW kurulu güce sahip RES yatırımımız, hem çevremizi koruyor hem de belediyemizin enerji maliyetlerini azaltarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlıyor. Böylesine anlamlı bir ödülü Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın elinden almak bizler için ayrıca gurur verici olmuştur' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin yalnızca ulaşımda değil, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanında da örnek belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti: 'Çevre dostu, yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımlarımızla hem şehrimize hem ülkemize değer katıyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı artırarak sürdürecek, Kayseri'yi temiz enerji ve yeşil dönüşümde Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri yapmaya devam edeceğiz.'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yenilenebilir ve temiz enerji konusundaki vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen enerji yatırımlarının en önemli halkalarından biri olan 21 MW kurulu güce sahip Rüzgâr Enerji Santrali (RES), Kayseri'yi enerji alanında Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri haline getirirken, toplu ulaşımda rüzgâr enerjisini kullanan Türkiye'nin ilk belediye projesi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.