Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetime tabi şirketler için kriterleri güncelledi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - KGK, bağımsız denetime tabi şirketlerin belirlenmesinde kullanılan mali kriterlerde değişikliğe gitti.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Haziran 2025 tarihli kararına göre, aktif toplam için eşik 300 milyon TL, yıllık net satış hasılatı için ise 600 milyon TL olarak güncellendi.

Karar, şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmayacağını belirleyen mali sınırları yükselterek, daha fazla işletmenin denetime dahil edilmesini hedeflerken, bu güncelleme, mali şeffaflığı artırmak ve denetim süreçlerini ekonomik koşullara uyumlu hale getirmesi beklendi.

Muhasebe ve denetim standartlarının daha etkin uygulanmasını sağlamayı amaçlayan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.