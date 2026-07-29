Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algılarının önüne geçmek ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.



Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacaktır.



Ayrıca, indirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacaktır.



Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunması, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.' ifadelerine yer verildi.