Küresel sigorta sektörü yapay zekâ ile büyük bir dönüşümden geçerken, hasar süreçlerinde yüzde 75'e varan hızlanma, maliyetlerde yüzde 42'ye varan düşüş ve müşteri memnuniyetinde ciddi artışlar dikkat çekiyor. Türkiye'de ise yapay zekâ destekli ODİS platformu, sektörde yeni bir operasyon modeli sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Küresel sigorta sektörü, yapay zekâ (AI) teknolojilerinin entegrasyonuyla tarihinin en hızlı dijital dönüşüm dönemlerinden birini yaşıyor.

Fortune Business Insights verilerine göre, 2025 yılında 10,36 milyar dolar olan küresel sigortacılıkta yapay zekâ pazarının, yıllık yüzde 35,7 bileşik büyüme oranıyla 2034 yılında 154,39 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sektörde yapay zekâ uygulamalarının etkisi operasyonel süreçlerde net şekilde ortaya çıkıyor. Hasar taleplerinin işlenme süresi yüzde 55 ila yüzde 75 oranında azalırken, geleneksel olarak 7-10 gün sürebilen işlemler 24-48 saat içinde tamamlanabiliyor. Yapay zekâ entegrasyonunun yaygınlaştığı şirketlerde operasyonel maliyetlerde yüzde 42'ye, poliçe yönetiminde ise yüzde 50'ye varan düşüşler kaydediliyor. Müşteri memnuniyetinde yüzde 38, müşteri tutma oranlarında ise yüzde 35 artış yaşanıyor.

Uzmanlar, sigorta şirketlerinin yüzde 90'ının yapay zekâyı önümüzdeki dönemin en kritik stratejik yatırımı olarak gördüğünü, şirketlerin yaklaşık üçte birinin ise bu teknolojileri tamamen operasyonlarına entegre ettiğini belirtiyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Türkiye'de ise dijital dönüşümün önemli örneklerinden biri, Cerebrum Tech tarafından geliştirilen ve Doğa Sigorta için hayata geçirilen yapay zekâ destekli 'Odak Dijital İşlem Sistemi (ODİS)' oldu.

ODİS (Odak Dijital İşlem Sistemi), acentelerden gelen e-posta ve çağrı taleplerini yapay zekâ ile analiz ederek otomatik şekilde sınıflandırıyor ve büyük bölümünü saniyeler içinde çözüme ulaştırıyor. Karmaşık ve yetki gerektiren işlemler ise ilgili birimlere yönlendirilerek süreçlerin kesintisiz ilerlemesi sağlanıyor.

Sistem, aynı zamanda yöneticilere anlık raporlama imkânı sunarak bekleyen talepler, yanıt süreleri ve performans metriklerini şeffaf biçimde izlenebilir hale getiriyor. Böylece hem operasyonel verimlilik artırılıyor hem de hizmet standardı güçlendiriliyor.

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, yapay zekânın artık sektörde bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek, 'Operasyonel maliyetlerde yüzde 42'lik düşüş ve işlem sürelerinde yüzde 75'e varan hızlanma, bu dönüşümün somut sonucudur' değerlendirmesinde bulundu. Erkul, ODİS ile hedeflerinin yalnızca süreçleri hızlandırmak olmadığını, aynı zamanda insan kaynağını daha stratejik alanlara yönlendiren bir çalışma modeli oluşturmak olduğunu da vurguladı.