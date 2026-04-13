Akaryakıt gruplarından motorinin litre fiyatına 13 Nisan Pazartesi'yi 14 Nisan Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren 4,35 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıt gruplarından motorine 4 lira 35 kuruşluk önemli bir fiyat düşüşü gerçekleşecek.

Söz konusu indirim, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması ve pompaya yansıması bekleniyor.

An itibariyle fiyatlar şöyle:

Ayakkabı Yan Sanayii'den 'istikrar' mesajı
İçeriği Görüntüle

Kaynak: RSS