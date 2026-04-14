Ege Tütün İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda Selim Jimi, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

İZMİR (İGFA) - Selim Jimi Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nde; Alaattin Tezol, Esin Özgener, Nevzat Karagözoğlu, Mahmut Özgener ve Ömer Celal Umur'dan sonra başkanlığa seçilen altıncı isim olurken, ETİB'in ilk profesyonel yönetici kökenli başkanı olma başarısı gösterdi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nde 2018-26 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ömer Celal Umur iki dönem kuralı gereği Başkan adayı olamazken, önümüzdeki dönemde Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda sektöre hizmet etmeye devam edecek.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'de 2026-30 dönemi için seçilen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yerini aldı.

İHRACAT 1 MİLYAR DOLARI, ÜRETİM 100 BİN TONU AŞTI

Türkiye'nin ihracatta geleneksel sektörlerinden tütün de hem üretimde 100 bin tonun üzerine çıkmanın hem de ihracatta 8 yıl aranın ardından 1 milyar doları aşmanın mutluluğu yaşanıyor.

Türkiye'de tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin Genel Kurulu'nda çifte rekor mutluluğu öne çıktı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Selim Jimi, tütün ve tütün mamulleri sektörü olarak 2025 yılında ihracatlarını yüzde 8,4'lük bir artışla 1 milyar 60 milyon dolar seviyesine ulaştırdıklarını dile getirdi.

2025 yılında Irak, ABD, Belçika, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere toplam 112 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Jimi, '2025 yılındaki ihracat performansımızla küresel pazardaki gücümüzü perçinledik; bu başarıda üreticilerimizin büyük özverisi ve ihracatçılarımızın yoğun çabası bulunuyor. Sigara ihracatımız 501 milyon dolar olurken, yaprak tütünden 336 milyon dolar, nargilelik tütün ihracatından 105 milyon dolarlık döviz geliri elde ettik' şeklinde konuştu.

Selim Jimi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndaki yeni Yönetim Kurulu'nda; 'Ömer Celal Umur, Mahmut Özgener, Kazım Gürel, Yiğit Tuncel, İsmet Çakın, Osman Akın Umur, Can Özbek, Sarper Ege Ulukaya, Hilmi Keskin ve Turan Yalçın' yer aldı.