Karar hızı, dünyanın en karmaşık değer zincirlerinden birinde içgörü ile eylem arasındaki farkı nasıl kapatıyor?

ACCESS Newswire / ATLANTA, GEORGIA (İGFA) - Yapay zeka (AI) destekli tedarik zinciri planlamasında lider olan OMP, otonom tedarik zinciri dönüşümünü sunmak üzere Procter & Gamble'ı (P&G) Orlando'daki Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026'ya getiriyor. Tüketici ürünleri devi; OMP'nin Unison Planning™ çözümü ile nasıl yetkinlikler inşa ettiğini, veri temellerini nasıl güçlendirdiğini ve operasyonlarını karar kalitesi etrafında nasıl yeniden tasarladığını paylaşacak.

Gartner sahnesindeki bu katılım, söz konusu iş birliği için önemli bir takdir dönemini taçlandırıyor. OMP, P&G'nin 50.000'den fazla küresel ortaktan oluşan ağı genelinde inovasyon, ticari etki ve operasyonel mükemmelliği takdir eden 'Küresel İş Hizmetleri ve BT' kategorisinde P&G Dış İş Ortağı Mükemmellik Ödülü'ne layık görülen altı alıcıdan biri oldu.

P&G'NİN ÖLÇEKLENEBİLİR, OTONOM VE KARAR ODAKLI PLANLAMA YOLCULUĞU

P&G Tek Tedarik Dönüşümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Daniela Cima ve Tedarik Zinciri Platform Dönüşümü ve BT Planlama Başkan Yardımcısı Renato Scaini, P&G'nin otonom ve karar odaklı planlamayı uygulamada nasıl yeniden tanımladığını paylaşacaklar. Bu oturum, P&G'nin 'Tek Tedarik Zinciri Stratejisi'nin (One Supply Chain Strategy) nasıl gelişmiş veri temelleri oluşturduğunu, operasyonları nasıl yeniden tasarladığını ve karar kalitesini tedarik zinciri genelinde nasıl yerleştirdiğini inceleyecek.

Hedef; rutin görevlere daha az, yüksek değerli karar alma süreçlerine ise daha fazla zaman ayıran, böylece tüm değer zinciri boyunca performansı yükselten yetkilendirilmiş bir ekiptir. Katılımcılar; merkezinde karar hızının yer aldığı, P&G'nin ölçeklenebilir akıllı planlamadaki yeni dönemini şekillendiren yapılar, kültür ve kolaylaştırıcılar hakkında somut içgörüler edinecekler.

ASTRAZENECA, OTONOM PLANLAMA KONUSUNDA CSCO BOARDROOM OTURUMUNA LİDERLİK EDİYOR

OMP ayrıca 4 Mayıs Pazartesi günü (16:00-16:45), AstraZeneca Küresel Tedarik Zinciri ve Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Arun Krishnan ve OMP Ticari ve Pazarlar Direktörü Philip Vervloesem'in katılımıyla özel bir CSCO (Chief Supply Chain Officer - Tedarik Zinciri Başkanı) Boardroom oturumuna ev sahipliği yapıyor. Oturum; AstraZeneca'nın periyodik döngülerden, ölçeklenebilir ve her zaman açık (always-on) karar odaklı operasyonlara nasıl geçtiğini; bu yolu şekillendiren işletme modeli seçimlerini, yönetişim yapılarını, yetenek ve teknoloji yatırımlarını ele alıyor. Kontenjan sınırlıdır ve talep üzerine katılım sağlanabilir.

OMP STANDINDA KARAR HIZINI KEŞFEDİN

OMP, Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ süresince (5-7 Mayıs, Orlando) 322 numaralı stantta yer alacak ve Unison Planning™'in kuruluşların takvim bazlı planlamanın ötesine geçerek 'her zaman açık' tedarik zinciri orkestrasyonuna nasıl yardımcı olduğunu gösterecek. En yeni yapay zeka ilerlemeleriyle güçlendirilmiş entegre planlamanın; senaryo modellemeyi nasıl geliştirdiğini, iş birliğini nasıl güçlendirdiğini ve ölçülebilir iş sonuçlarını nasıl yönlendirdiğini görün.

P&G ve AstraZeneca'nın yolculuklarını ilk ağızdan dinlemek ve daha akıllı, daha hızlı tedarik zinciri kararlarına giden yolunuzu hızlandırmak için Gartner'da OMP'ye katılın ve bizim ile İletişime geçin.

Oturuma Genel Bakış

Konu: 'OMP: P&G, otonom tedarik zinciri orkestrasyonunda yeni döneme nasıl öncülük ediyor?'

Konuşmacılar: Daniela Cima - P&G Tek Tedarik Dönüşümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Renato Scaini - P&G Tedarik Zinciri Platform Dönüşümü ve BT Planlama Başkan Yardımcısı

Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı, 11:30 - 12:00

Yer: Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, FLORIDA

