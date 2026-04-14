TÜİK verilerine göre Şubat ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü azalırken, yoğurt, kefir ve peynir gibi süt ürünlerinde üretim artışı kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı 887 bin 774 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalırken, Ocak-Şubat döneminde ise yıllık bazda yüzde 0,3 düşüş kaydedildi.

Aylık bazda da gerileme yaşandı. Ocak ayında 945 bin 256 ton olan inek sütü alımı, Şubat ayında yüzde 6,1 azalarak 887 bin 774 tona indi.

Buna karşılık süt ürünlerinde üretim artışı dikkat çekti. Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 2,4, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8, yoğurt üretimi yüzde 7,4, içme sütü üretimi yüzde 4 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 1,9 arttı.

Ocak-Şubat döneminde de benzer artış eğilimi sürdü. Bu dönemde inek peyniri üretimi yüzde 2,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9, yoğurt üretimi yüzde 10,6, içme sütü üretimi yüzde 4,2 ve tereyağı ile sadeyağ üretimi yüzde 0,3 yükseldi.

Öte yandan içme sütü üretimi Şubat ayında 138 bin 131 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 12,3'lük düşüşe işaret etti.