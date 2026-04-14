Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MARBLE İzmir Fuarı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğal taş ihracatında dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirterek sektöre verilen desteklerin artarak süreceğini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MARBLE İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında sektör temsilcileriyle buluştu.

Fuarın bugünkü açılışında konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin doğal taş sektöründe küresel ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu belirterek, 2025 yılında madencilik ihracatının 6,4 milyar dolara, doğal taş ihracatının ise 2,1 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye'nin Çin ve İtalya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı olduğunu belirten Bolat, dünya ihracatının yüzde 11,6'sının Türkiye tarafından karşılandığını ifade etti.

Ham ve işlenmiş mermer ihracatında Türkiye'nin dünya lideri konumunda olduğunu kaydeden Bakan Bolat, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak için kapsamlı destekler sağladıklarını dile getirdi.

2025 yılında ihracatçılara 33 milyar lira destek sağlandığını, 2026 yılında bu rakamın 45 milyar liraya çıkarılacağını açıklayan Bakan Bolat, finansmana erişim kapsamında Türk Eximbank aracılığıyla 2025'te 54 milyar dolarlık destek verildiğini, 2026 hedefinin ise 59 milyar dolar olduğunu belirtti. Ayrıca İGE kefaletleriyle 230,5 milyar lira ve Türk Ticaret Bankası üzerinden 76,3 milyar liralık finansmanın ihracatçıların kullanımına sunulduğunu ifade etti.

Doğal taş sektörüne özel desteklere de değinen Bakan Bolat, bugüne kadar 740 UR-GE projesinin desteklendiğini, bunların 32'sinin madencilik sektörüne yönelik olduğunu söyledi. 'Land of Stone' Turquality Projesi ile Türk doğal taşının küresel marka değerinin güçlendirildiğini kaydetti.

Bu arada fuar desteklerinin de sürdüğünü belirten Bolat, 2025 yılında MARBLE İzmir başta olmak üzere katılımcı firmalara 34,6 milyon lira destek sağlandığını, 2026 yılında bu desteklerin artırılacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda katma değerli üretim ve markalaşmayı desteklemeye devam edeceklerini belirten Bolat, fuarın sektör ve ülke ekonomisi için hayırlı olmasını temenni etti.