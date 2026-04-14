TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı kümes hayvancılığı verilerine göre, yıllık bazda üretim artarken, aylık bazda tavuk eti ve yumurta üretiminde düşüş yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 227 bin 793 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 820 milyon 97 bin adet olarak gerçekleşti.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,9 ve tavuk eti üretimi yüzde 4,4 arttı. Ocak-Şubat döneminde ise yıllık bazda yumurta üretimi yüzde 16,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,4 ve tavuk eti üretimi yüzde 3,3 artış gösterdi.

Öte yandan, bir önceki aya göre üretimde düşüş dikkat çekti. Ocak ayında 238 bin 794 ton olan tavuk eti üretimi Şubat'ta yüzde 4,6 azalarak 227 bin 793 tona geriledi. Tavuk yumurtası üretimi de aynı dönemde yüzde 4,3 düşüşle 1 milyar 902 milyon 299 bin adetten 1 milyar 820 milyon 97 bin adede indi.

Veriler, sektörde yıllık artış eğiliminin sürdüğünü, ancak aylık bazda sınırlı bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.