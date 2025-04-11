Yapay Zekânın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay Zekâ Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapay zeka alanında yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir karar alındı.

Yapay zekanın kazanımlarına yönelik adımların belirlenmesi, hukuki altyapının oluşturulması ve kullanımından kaynaklanabilecek risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev süresi bir ay uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu’nun 9 Nisan 2025 tarihli oturumunda alınan karar, 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Komisyon, yapay zeka teknolojilerinin Türkiye’deki gelişimini desteklemek ve olası risklere karşı önlemler geliştirmek için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.