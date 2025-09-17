İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ressam Devrim Erbil ile müzisyen-mimar-ressam Erol Evgin'i buluşturan “Yan Yana” adlı resim sergisinin açılışını yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dünya çapında tanınan ressam Devrim Erbil ile müzisyen-mimar-ressam Erol Evgin’in “Yan Yana” adlı sergisinin açılışına katıldı.

Konak Pier Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, siyasi parti temsilcileri, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, sanat koordinatörlüğünü Zeki Hozer’in üstlendiği 40 eserden oluşan sergi, 9 Kasım’a kadar haftanın her günü 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

“ŞEHRİMİZ SANATI İLE ÇOK DEĞERLİ”

Açılış töreninde konuşan Başkan Tugay, İzmir’in sanatçı yetiştirme gücüne dikkat çekerek, “Sanat İzmir’e çok yakışıyor, İzmir de sanata. Böyle bir sergiye ev sahipliği yapmak bizim için tarif edilemez bir duygu” dedi. Tugay, 89 yaşına giren Devrim Erbil’in doğum gününü de kutladı.

“BOYAYA RENK KATAN RESSAM”

Tugay, Devrim Erbil’in eserlerini “boyaya renk katan ressam” olarak tanımlarken, Erol Evgin’in hem müzik hem resim alanındaki katkılarına da vurgu yaptı: “Renklerle şiir yazan bir ustanın eserlerini, hayatımıza şarkılarıyla dokunan bir sanatçının resimleriyle yan yana izlemek büyük bir keyif.”

“KOCAMAN YÜREĞİ İLE BENİ KUCAKLADI”

Erol Evgin, sergi teklifini ilk duyduğunda şaşırdığını ancak Devrim Erbil’in samimiyetiyle bu projeye cesaret ettiğini belirtti. “Böyle bir sergi açmak benim için büyük cesaretti. Devrim ağabey kocaman yüreğiyle beni kucakladı” diyerek duygularını paylaştı.

“BEN İZMİR’E ÇOK YAKINIM”

