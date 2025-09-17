Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde tarihe tanıklık eden makinelerle ayçiçek çekirdeğinden yağ üretmeyi sürdüren 76 yaşındaki Sabri Sarıca, asırlık geleneği yaşatıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa’nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde 76 yaşındaki Sabri Sarıca, yarım asırdır asırlık makinelerle ayçiçek yağını geleneksel yöntemlerle üreterek tarihe meydan okuyor. Endüstriyel üretimin yaygınlaşması nedeniyle kapanan yağhanelere inat, Sarıca, Bursa’da bu geleneği sürdüren tek usta olarak dikkat çekiyor.

50 metrekarelik mütevazı tesisinde mesleğini kayınbabasından öğrenen Sarıca, üretim sürecini şöyle anlattı: “Bilecik, Kütahya ve çevre illerden gelen müşteriler, çuvallarla ayçiçek çekirdeği getiriyor. Çekirdekleri ayıklıyor, pişiriyor, presliyoruz. Yağ, 48 ayrı bezden süzülerek hazneye ulaşıyor ve sofralara saf ayçiçek yağı olarak gidiyor.”

Yaklaşık 100 yıllık makineleri kendi tamir eden Sarıca, “Yarım saatte 4 kilo çekirdekten 1 kilo yağ üretiyoruz. Kilosu 150 liradan satılıyor” dedi.