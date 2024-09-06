Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, okulların bulunduğu bölgelerde yaya yol çizgileri yenileme çalışması başlattı. Yeni eğitim dönemine hazırlık olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar hem öğrencilerin hem de sürücülerimizin güvenliğini artırmayı hedefliyor.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi, Başkan Mehmet Gürel’in talimatlarıyla yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında okulların etrafındaki yaya geçitlerinde yol çizgileri yenileme çalışmaları başlattı. Bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında bu kez Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan 19 Temmuz İlkokulu etrafındaki yaya yol çizgileri boyanarak yenilendi.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Okul çevrelerinde güvenliği ön planda tutarak, yaya yollarını ve trafik işaretlerini güncellemeye karar verdik. Bu yenilemeler, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlarken, aynı zamanda trafik akışını da düzenleyecek. Eğitim döneminin başlamasına az bir süre kala, tüm hazırlıkları tamamlamak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, okulların bulunduğu bölgelerdeki yaya yol çizgileri ve trafik yön işaretleri yenileniyor. Bu yenilemeler, hem okul çevresindeki güvenliği artırmak hem de trafik düzenini iyileştirmek amacıyla titizlikle yürütülüyor. Yalova Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve düzenli hale getirmek için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam edecek.