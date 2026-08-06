İSTANBUL (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Tersanecilik tarafından inşa edilen PASHA 14 ve PASHA 15 isimli akaryakıt barçlarının hizmete alındığını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 2012 yılından bu yana İstanbul Tersanecilik tarafından toplam 29 yakıt barcının inşa edildiği belirtildi. Bu barçlardan 23'ünün Türk bayrağı altında hizmet verdiği, 6'sının ise yurt dışına ihraç edildiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin yakıt barcı filosunun önemli ölçüde gençleştiği ve modernleştiği vurgulandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, güçlü yakıt barcı filosunun 2025 yılında gerçekleştirilen yaklaşık 2,2 milyon tonluk yakıt ikmal faaliyetinin güvenli, hızlı ve kesintisiz şekilde yürütülmesine önemli katkı sağladığını, denizcilik sektörüne yönelik yatırımların desteklenmeye devam edeceği duyurdu.