Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla üreticilere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Sulama kooperatiflerine sağlanan boru desteğinin yanı sıra tarımsal sulamaya katkı sunacak sondaj çalışmalarıyla üreticilerin suya erişimi kolaylaştırdı.

MANİSA (İGFA) - Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi'nde gerçekleştirilen sondaj çalışması tamamlandı.

Açılan sondajın yaklaşık 2 bin 500 dönümlük tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlaması beklenirken, özellikle üzüm ve zeytin üreticilerinin su ihtiyacına önemli destek sunacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tarımsal üretimin devamlılığı ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi için üreticilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, 'Manisa'mızın bereketli topraklarında çiftçimizin her daim yanındayız. Saruhanlı ilçemizin Koldere Mahallesi'ndeki sulama yetersizliği sorununu, tamamladığımız sondaj çalışmasıyla çözüme kavuşturduk. Yaklaşık 2 bin 500 dönümlük tarım arazisinin can suyu ihtiyacını karşıladık. Özellikle üzüm ve zeytin üreticilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu dönemde tarlalarını suyla buluşturduk. Toprağına emek veren, alın teriyle üreten çiftçimizi desteklemeye ve kırsal kalkınma hamlelerimize aralıksız devam edeceğiz. Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun' ifadelerini kullandı.

'YAKLAŞIK 2 BİN 500 DÖNÜM ALAN SULANACAK'

Koldere Sulama Kooperatifi Başkanı Arif Gürcan, kooperatifin mevcut su kaynaklarının yetersiz kaldığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları başvurunun kısa sürede sonuçlandığını söyledi. Gürcan, 'Vatandaşlarımız susuz kalmayacak, ürünlerimiz yanmayacak. Bölgemizde ağırlıklı olarak üzüm ve zeytin üretimi yapılıyor. Zeytinlerin suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bu çalışmanın tamamlanması bizim için çok önemli oldu. Yaklaşık 2 bin 500 dönümlük alan bu sondajdan faydalanacak. Başvuru sürecinden sondajın tamamlanmasına kadar Büyükşehir Belediyesi her aşamada yanımızda oldu. Çalışmalar titizlikle yürütüldü ve kaliteli bir su kaynağına ulaşıldı' dedi.

Koldere Mahalle Muhtarı Zafer Yener, su yetersizliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.