Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemeği hemşehrileriyle buluşturduğu Kent Lokantalarına bir yenisini daha ekleyerek Kepsut Şubesini hizmete açtı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kepsut'ta Kent Lokantasının açılışını gerçekleştirdi. Törene Akın'ın yanı sıra Kepsut Belediye Başkan Yardımcısı Feyzullah Uygur, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Zafer Partisi İl Başkanı Erhan Ötegen, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yenice Mahallesi Genişyol Caddesi'nde açılışı gerçekleşen Kent Lokantasının Kepsut'a hayırlı olması temennisinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, her ilçede olduğu gibi Kepsut'ta da halkçı belediyeciliğin önemli bir örneğini hayata geçirdiklerini söyledi.

Akın, açılışı gerçekleştirilen Kepsut Kent Lokantası'yla birlikte toplam 7 kent lokantasının Balıkesirlilere hizmet verdiğini belirtti. Göreve geldikten kısa bir süre sonra Kent Lokantası projesine Balıkesir'in 20 ilçesinde hayata geçireceğini söyleyen Akın, 'Bugün Kepsut'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz 7. şubemizle birlikte hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı uygun fiyatlı ve sağlıklı yemeklerle buluşturduğumuz Kent Lokantalarımıza her gün bir yenisini eklemeye devam edeceğiz. Her ilçemizde açmayı hedefliyoruz. Bunu hayata geçirirken esnaf odalarımızla da istişare ediyoruz. Esnafımızı da mağdur etmiyoruz.' dedi.

'ÇİZGİMDEN BİR MİLİM SAPMADIM'

Siyasetin ayrıştırmak olmadığının altını çizen Akın, 'Siyaset demek birleştirmektir. Bir ve beraber olmaktır. Siyaset, yapmak bir taraf kazansın bir taraf kaybetsin demek değildir. İlk günden beri şunu söylüyorum. Her kesiminin oyunu alarak göreve geldim. Ben her kesimin belediye başkanı olmak için söz vermiştim. Ve bu çizgimden de bir milim sapmadım. Öyle de devam edecek. İlk günden beri bu Türkiye'ye örnek olacak demiştim. Birliğin ve beraberliğin tohumları Balıkesir'de atılmış olacak. Kuvayımilliyeci bir kardeşiniz, evladınız olarak görevimi bu şekilde yapmaya devam ediyorum.' dedi.